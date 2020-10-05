Погода в Украине 5 октября придумает новое испытание для части граждан, их зальют грозовые дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков из Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западе Украины будут сильные дожди с грозами. Несмотря на это, воздух прогреется до 21-24 градусов со знаком «плюс». Ночью же похолодает до 11-14 по Цельсию.

Украинцам на севере стоит ожидать небольшой облачности, а жителям Житомирской области – дождей с грозами. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 20-23 со знаком «плюс», а вот ночью остынет до 9-15 по Цельсию.

Центральные регионы сегодня дожди обойдут стороной, здесь ожидается 20-23 тепла днем и ощутимая облачность. Ночью же столбик термометра покажет от 11 до 13 градусов.

Похожая ситуация будет и на юге Украины: столбик термометра прогреется до 20-23 градусов тепла. Небо, правда, затянет тучами. В ночное время суток похолодает до 11-18 со знаком «плюс».

На востоке синоптики прогнозируют от 21 до 23 градуса по Цельсию, которые ночью сменят менее комфортные 7-10 тепла. Дождя не будет, хотя возможна облачность.

Синоптики из Укргидрометцентра утверждают, что в Киеве и области сегодня будет около 19-21 тепла и без дождей. Ночью же они прогнозируют от 12 до 15 по Цельсию.

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