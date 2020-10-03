Погода в Украине будет одной из самых теплых среди стран Европы

Как передает Politeka.net , такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

Так, в воскресенье 4 октября столбики термометра на территории Украины поднимутся до 24 градусов тепла.

Синоптик отметила, что от 17 до 21 градуса со знаком "плюс" будет в северных и восточных регионах страны.

Дождевая погода ожидается на западе Украины и в Карпатах. Остальная территория останется сухой, но порывистый ветер все равно не даст насладиться осенью.

Столицу Украины окутает классическая осень - погода будет солнечной, температура поднимется к 22 градусов.

"Можно как раз собирать гербарий, желуди, пичкать карманы и шкаф каштанами", - посоветовала синоптик.