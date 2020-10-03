Погода в Украине будет одной из самых теплых среди стран Европы
Как передает Politeka.net, такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Так, в воскресенье 4 октября столбики термометра на территории Украины поднимутся до 24 градусов тепла.
Синоптик отметила, что от 17 до 21 градуса со знаком "плюс" будет в северных и восточных регионах страны.
Дождевая погода ожидается на западе Украины и в Карпатах. Остальная территория останется сухой, но порывистый ветер все равно не даст насладиться осенью.
Столицу Украины окутает классическая осень - погода будет солнечной, температура поднимется к 22 градусов.
"Можно как раз собирать гербарий, желуди, пичкать карманы и шкаф каштанами", - посоветовала синоптик.
Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра предупредил о том, что южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.
"Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционны для той или иной местности. Они связаны с изменением климата", — отметил он в одном из интервью.
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