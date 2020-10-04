С 1 августа текущего года украинцы получили возможность как менять поставщика природного газа, так и воспользоваться специальными тарифами на голубое топливо

Об этом информирует Politeka со ссылкой на консультационный центр для населения "Газправда".

Работает это так: если заплатить за природный газ авансом, то фиксированный тариф остается на весь отопительный сезон и не зависит от возможного подорожания голубого топлива.

Предусмотрено два вида тарифов: сезонные, которые действуют с 1 октября по 30 апреля и годовые (когда потребитель платит каждый месяц).

Ранее неоднократно сообщалось, что текущей зимой газ может подскочить в цене до 7 гривен за кубометр. Однако, если весь газ оплатить заранее авансовым платежом, то платить придется 4,5 грн за кубометр.

Ранее мы писали, что в СМИ появилась информация о том, что тариф на воду вырастет на 22% уже с октября этого года, но в водоканалах эту информацию опровергли. При этом пояснили, что если подорожание и будет, то это произойдет позже.

По словам экспертов, с 1 октября невозможно увеличивать тарифы на воду. Ведь лицензиатам устанавливают тарифы, увеличивая либо уменьшая их, с 1 января. То есть если ценники на воду и вырастут, то уже с нового года. Да и основания для подорожания есть - меняется стоимость реагентов, электроэнергии, других составляющих себестоимости тарифа.

Не лучшие ожидания и по газу. Напомним: с августа в Украине запустили рынок газа, поэтому население платит фактически по расценкам промышленности. Экономисты предполагают, что цены и дальше будут расти. Поэтому уже скоро мы увидим ценник в 6 гривен за куб, а зимой - и 7 гривен.

То есть за отопление небольшого дома в 100 квадратов (расходуется примерно до 500 кубов газа в месяц) придется заплатить до 4-4,3 тысяч гривен, что на тысячу гривен дороже, чем прошлой зимой, когда цены на газ резко просели.

Напомним, в Украине повысились цены на газ.

Как сообщала Politeka, отопительный сезон под угрозой срыва, Нафтогаз добил жесткими требованиями.

Также Politeka писала, что субсидии пересчитают по самому низкому тарифу, выяснилось скандальное новшество.