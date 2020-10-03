Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала пышный бюст с дерзкого ракурса

Девушка стала знаменита еще шесть лет назад, когда впервые приняла участие в жаркой фотосессии и обратила на себя внимание модных фотографов. Теперь модель живет в США и снимается для онлайн-магазинов одежды и белья.

Настя не стесняется своего тела, потому кадры предпочтительно пикантные и открытие. Так как девушка рекламирует белье, она не редко попадает в центр обсуждений ее фигуры. Пышная грудь шестого размера в сочетании с талией в 60 см не оставляет никого равнодушными.

В сети часто говорят о пластике знаменитости. На одном из фото видно, что девушку критика мало волнует, поэтому она подчеркивает формы трендовыми бикини и выставляет грудь напоказ, как бы давая рассмотреть все свои «плюсы и минусы»:

«Белый ангел ❤️❤️; Насколько вы богаты mamacita; Везёт же твоему парню, шальная бестия))); Божественный образ; Вы красивы из любой позы. ❤️; какие богатые груди!; Безумно красивая BB; Привет Анастасия .... ты самая лучшая ... 10 на 10 .... красивая красивая и красивая ... но одно милое ... ты знаешь какая ты красивая ?????; Потрясающе. Пожалуйста, дайте мне стать друзьями; Очень вкусно мммм😋😋😋».

Мы также писали, что модель прославилась благодаря необычной внешности, которую, как она уверяет, можно назвать натуральной. Анастасия скрывает, сколько пластики сделала на самом деле. Пышные формы знаменитости выглядят очень внушительно, ведь при талии 60 см девушка весит более семидесяти килограмм, а ее бюст шестого размера она совсем не прячет, за что и получает сотни комментариев с обсуждениями ее внешнего вида.

Прочем, поклонников у Квитко гораздо больше, чем недоброжелателей. Девушка каждый день публикует в Инстаграм фото из отдыха и примеряет новые бикини в рамках работы над рекламой с новыми магазинами белья.

На одном из фото Настя в алом бикини без принтов и украшений смогла подчеркнуть формы по-новому, ведь она чаще всего предпочитает пляжные наряды более открытого и смелого дизайна.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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