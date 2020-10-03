Известная мировая модель plus-size Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свою фигуру поклонникам

32-летняя обладательница пышных форм то и дело делиться на странице в социальной сети Инстаграм фотографиями, которые у одних вызывают восторг, а у других – повод очередной раз посудачить о том, что звезде пора похудеть, передает Politeka.net.

Однако сама Эшли никак не реагирует на хейтеров, продолжая демонстрировать миру свое тело.

Так, модель поделилась снимками с отдыха в Милане. На одном фото она позирует, присев перед открытым шкафом. На ней – белая кофта с коротким рукавом, черные трусики-танга и горчично-черные сапожки на среднем каблуке. Эшли присела так, что ее и без того немаленькая пятая точка выглядит еще объемней.

На втором фото американка позирует, стоя в ванной в том же наряде, только добавив к образу желтую сумочку.

На третьем снимке она, нагнувшись, выглядывает на балкон, без стеснения демонстрируя полные бедра и целлюлит.

Фото собрали почти 690 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи не поскупились на комплименты, называя Эшли горячей и сексуальной.

Ранее мы писали о том, что в январе этого года Эшли родила своего первенца. Во время беременности модель снималась обнаженной, а после родов также решилась на откровенную фотосессию.

Модель plus-size снялась для журнала Harper's Bazaar. Эти профессиональные снимки стали первыми, которые были сделаны с ее сыном. Автором фотосессии стал муж красотки Джастин Эрвин.

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