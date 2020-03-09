Американская модель Эшли Грэм, которая не так давно родила первенца, показала, что с появлением ребенка градус страсти в соцсети понижать не собирается

32-летняя модель размера plus-size опубликовала в сториз Instagram очерь провокативный снимок, передает Politeka.

В кадре она позирует в откровенном платье, состоящим из двуз кусков ткани, которые закрывают живот и спину, однако прекрасно демонстрируют отсутствие нижнего белья. С хищным выражением лица девушка держит, чуть приподняв, мужчину в черном брючном костюме.

На снимке модель получилась олицетворением тайно силы женщины, которой плевать на предрассудки в погоне за желаемым объектом.

Образ модели дополнили крупные серьги, босоножки с пряжками на высоком каблуке и вечерний макияж.

Как известно, 18 января Эшли родила мальчика. Это – первый ребенок знаменитости и ее супруга Джастина Эрвина.

На последних неделях беременности модель устроила "обнаженную" фотосессию, кадры для которой сделал ее супруг. Модель никогда не стеснялась подобных съемок, и новый статус не только не повлиял на ее отношение к своему телу, а даже еще больше раскрепостил. Более того, беременность и набранные за это время килограммы сделали ее счастливее и увереннее в себе, о чем Грэм рассказывала в соцсетях.

Более того, беременность, а потом и роды дали Эшли массу тем для новых публикаций. Так, она очень необычно поздравила женщин с 8 марта, опубликовав фото с родов.

Ранее самая жаркая модель plus-size показала огромный живот без одежды в странной позе: "Куда движется мир"

Напомним, самая горячая plus-size модель показала пышные прелести во всей красе