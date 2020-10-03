Американская фитнес-модель Ана Чери показала нежный образ в экстра-коротком кремовом платье

Спортсменка в последнее время все больше времени уделяет отдыху и ярко проводит время вместе с подругой в отпуске. При этом не забывает Ана показывать лучшие теплые образы с пикантными нарядами.

Ана примерила кремовое платье с аккуратными разрезами на бедрах и показала ягодицы в бикини. В очередной раз звезде удалось подчеркнуть свои пышные формы в удачном ракурсе. Как известно, девушка не стесняется своего тела и даже заявляет, что не видит смысла худеть и вредить себе:

«🍋🍋 Сделай лимонад !! Хорошего четверга! Fashionnovapartner # мода # лимоны смотри мои истории IG 💛», - написала Ана под постом.

Вот как реагируют фанаты:

«Совершенно потрясающая; Абсолютно красиво! 🔥😍🌹; превосходно 👍; Какая милашка 😗 😍 😗; Одета и все равно может соблазнять; Такой твердый взгляд; @fashionnova какое это платье в поиске?; Ты прекрасна; Эта твоя улыбка потрясающая; Красивая улыбка 😍; милая и красивая женщина; Ооо, детка, люблю эти короткие платья; Хороший персик, осталось сахаром посыпать; Некоторые лимоны сверху; Очень красивая дама».

Анна отправилась в отпуск впервые за долгое время покинув дом. Как известно, спортсменка считается домоседкой, поэтому редко куда выбирается далее, чем на тренировки, прогулки на пляж возле дома и небольшие поездки с мужем на мини-отдых.

Девушка в этот раз решила поехать на один из самых роскошных курортов и даже поразила видом оттуда в новых образах. Модель отправилась не одна, а вместе с близкой подружкой. Несколько часов назад звезды устроили модную фотосессию в шелковых нарядах на побережье.

Девушкам удалось поразить не только ярким пейзажем вокруг, но еще и фигурами в шелковых светлых платьях с глубокими разрезами на бедрах и удачными вырезами в зоне декольте.

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