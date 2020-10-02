Известная модель Ана Чери показала себя и похвасталась завтраком

На кадрах Ана сидела на краю бассейна в красном купальнике. Девушка была частично в воде и демонстрировала свою аппетитную пятую точку. После этого к Чери подплыл большой поднос с завтраком и красотка позавтракала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя любовь к завтраку, какую еду вы бы съели из этой корзины", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошие флюиды всем, кто это смотрит", "Теперь это завтрак с видом", "Это завтрак", "Я знаю, что буду есть, и в этой корзине ничего нет", "Все в бикини", "Приятно, но так много еды сразу никому не нужно! Подумайте о голодающих детях, не так ли?", " Завтрак и виды, ты должна рассказать нам, откуда эти купальники такие милые !!", "Это потрясающе, разгоняет аппетит", "Какой изысканный десерт", "Жизнь бывает тяжелой, НО кто-то должен это делать".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери покорила видом в прозрачных белых кружевах.

Кадр, на котором Ана позировала у озера с кристально-чистой водой немало заинтриговал поклонников. Знаменитость решила повеселиться там прямо в прозрачных белых кружевах, едва скрывающих интимные места девушки.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери с горячих ракурсов показала ягодицы, обтянутые в "леопард"

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