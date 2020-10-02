Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", восхитила домашним образом

Модель прославилась яркими образами и природной красотой, которую всегда подчеркивает самыми удачными трендовыми нарядами. Деми любит примерять бикини довольно смелого дизайна, поэтому показывать лишнее для нее не в новинку.

Даже в бежевой маечке из тонкой ткани и, казалось бы, скромным декольте она может выглядеть очень провокативно. Поскольку Роуз может похвастаться бюстом шестого размера – любой наряд ее кажется куда пикантнее обычного.

«Я хочу сказать большое спасибо стоматологу за то, что подарил мне улыбку моей мечты! Рона отбелила мои зубы и использовала косметический бондинг, который является неинвазивным методом улучшения внешнего вида и может быть выполнено в течение 2 часов. Она завершила образ с небольшой помощью. Очень рекомендую этих девушек ❤️», - написала Роуз под новым фото.

Фанаты оценили жаркий кадр:

«Красивыйобраз; Выглядит хорошо; Красиво 😍; Невероятно, сладкий шедевр.... 😍; Чертовски милая; Приятная улыбка🤪; Так мило обцелованная 😋😋💋💋💋💋; Улыбнись красивой девушке ❤️❤️😍😍; Где мне взять это ожерелье ?! 😍; Так мило😍😍😍😍Красиво и красиво; Я люблю тебя, принцесса; Очень, очень люблю тебя, принцы; Натуральное, такое красивое лицо. Прекрасно, глаза и губы, твое лицо выглядит очень мило, так мило, ты выглядишь чудесно, девочка сладкий шедевр».

Деми Роуз гордая обладательница шестого размера груди и это при росте 157 и с удивительно тонкой талией. Девушка может с легкостью похвастаться внушительными достоинствами в самых разных ракурсах и совершенно не стесняясь. Дело в том, что в подростковом возрасте Роуз сидела на жесткой диете, комплексуя по поводу своего веса.

После того, как ее попытки похудеть провалились и закончились тем, что она попала в больницу, Деми решила больше не терзать себя, а принять такой, какой она есть.

Именно благодаря эффектной внешности и своим пышным формам Роуз и прославилась. Теперь она с радостью делится в Инстаграм своими лучшими фото с модельных съемок. Однако, даже домашние селфи вызывают среди фанатов ажиотаж. К примеру, фото, на котором Деми позировала лишь в красном лифчике с нереальным вырезом в зоне декольте, сразу же получило несколько сотен отзывов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике