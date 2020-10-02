53-летний российский поп-король Филипп Киркоров заявил, что отчасти рад отмене своих гастролей в связи с карантинными мероприятиями

Об этом информирует Politeka со ссылкой на российские СМИ.

"У меня мысли, что надо работать, вызывают негатив, я так отвык от работы за шесть месяцев, что уже не хочу", – признался исполнитель.

При этом, несмотря на массовую отмену концертов, Филипп денег не экономит, продолжая вести разгульный образ жизни.

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"У меня очень много денег, я могу себе позволить не работать еще лет 20", – похвастался Киркоров.

Также он рассказал, когда готов вернуться на сцену и вновь радовать своими гастролями армию многочисленных почитателей.

"Ждем, когда нам скажут, что можно работать на 100%, потому что Филипп Киркоров на 50% зала работать не может, это просто невозможно", – был категоричен Филипп Бедросович.

Судя по этому громкому заявлению Киркорова, страшный сон поклонников певца о том, что однажды их кумир не выйдет на сцену, начинает сбываться.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров восхитил новыми кадрами с любовником Ольги Бузовой. Артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, посвященное голосованию "GQ Человек года", которое мужской журнал проводит в различных номинациях.

"С наступлением эпохи #tiktok и короткого фокуса внимания, буду немногословен: я и мои друзья, и замечательный вечер GQ", - написал Король российской эстрады.

На снимках Киркоров позирует в частности рядом с любовником Ольги Бузовой, рэпэром Давой.

Российская модель, телеведущая, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук поделилась видео, на котором показала, как они с Киркоровым общаются на каком-то мероприятии.

Певец сидит напротив Светланы и терпеливо выслушивает, как она осыпает его комплиментами.

"Какой же ты красивый, сексуальный, мужественный, щедрый, общительный!", - произносит Бондарчук за кадром.

"А какой у тебя хороший вкус!", - с довольной улыбкой отвечает ей Киркоров.

Напомним, Киркорова срочно госпитализировали, раскрыт тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо..."

Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый». https://gamebet.politeka.net/287609-kirkorov-v-blestyashchih-shlepkah-reshil-razvlechsya-i-poplatilsya-za-hvastovstvo-shut-gorohovyy

Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.