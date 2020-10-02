Произошла масштабная утечка важних личных данных украинцев
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба СНБО на странице в сети Facebook.
Отмечается, что утечка информации произошла в одной из крупнейших частных клиник города Днепр.
В частности, в открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что являет собой медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки зараженных китайским вирусом.
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По данным СНБО, в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.
Удалось установить, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет.
Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе об оказании помощи больным китайским вирусом.
Напомним, в сеть слили данные миллионов пользователей Facebook и Instagram: "с их помощью можно получить...".
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