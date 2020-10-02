Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения полного карантина, и рассказал, чего стоит ждать украинцам

В Украине последние три дня устанавливаются новые антирекорды по заболеваемости китайским вирусом, однако вводить строгий карантин по всей стране пока не собираются. В интервью Украинскому радио Ляшко отметил, что такие меры очень губительно влияют на экономику.

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения, и в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", – заявил он.

По словам Ляшко, за это время Украина подготовила систему здравоохранения.

"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – сказал главный санврач.

Отметим, ранее Ляшко заявлял о возможности строгого карантина в Украине, отмечая, что все зависит от того, как украинцы будут придерживаться мер предосторожности.

"По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", - заявил он, отметив, что, если граждане и бизнес будут придерживаться всех ограничений, то "никто не будет никого закрывать".

Тем временем, 2 октября в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости китайским вирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы.

Если еще вчера Минздрав сообщал о 4069 инфицированных за предыдущие сутки, то сегодня замечен резкий рост – 4633 случая за последние 24 часа.

Также за сутки выздоровело рекордное количество пациентов. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 30 сентября (2110).

Антирекордсменом по стране остается Харьковская область – 460 зараженных (в Харькове 242 случая). Далее следуют Днепропетровская и Одесская области – 334 и 280 случаев соответственно.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 217 661 человек, из них 96 591 выздоровели, летальных исходов — 4261.

Решением правительства адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Согласно последним изменениям, в красную зону карантина попали Тернополь и Канев.

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