Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла удержать собственные достоинства в новом бикини

Пышногрудая модель не привыкла скрывать свои достоинства под скромными нарядами. Анастасия предпочитает пикантные образы с акцентом на свои формы или же бикини, которые и вовсе ничего не скрывают.

В Инстаграме Насти можно встретить самые разные провокативные кадры. Знаменитость всегда показывает тело в выгодном свете и ракурсе, а также знает, как привлечь внимание к себе благодаря одним лишь купальникам или наборам белья.

К примеру, на одном из своих фото, сделанных на террасе, девушка показала трендовый бикини цвета «металлик» и при этом оголила грудь, которую не смог скрыть довольно крошечный лифчик с дерзким разрезом под бюстом.

Вот что пишут поклонники:

«Ты мираж!; это просто любовь с первого взгляда 💕💕💕; Великолепная 💘 любовь; Прекрасная дама; Ну как тут устоять, сколько добра😍❤️; я очень рада видеть твои фото🔥🔥; Отлично, можно всегда публиковать такое, не оторваться; Горячий образ с повышенной упругостью🔥🔥; Ты так красиво выглядишь; Так горячо, сейчас выскочат; Ничего себе красивая упругая кожа Может я однажды стану такой же; Прекрасное тело, детка, поздравляю 🔥😍👌🏼🌸».

Модель прославилась благодаря необычной внешности, которую, как она уверяет, можно назвать натуральной. Анастасия скрывает, сколько пластики сделала на самом деле. Пышные формы знаменитости выглядят очень внушительно, ведь при талии 60 см девушка весит более семидесяти килограмм, а ее бюст шестого размера она совсем не прячет, за что и получает сотни комментариев с обсуждениями ее внешнего вида.

Прочем, поклонников у Квитко гораздо больше, чем недоброжелателей. Девушка каждый день публикует в Инстаграм фото из отдыха и примеряет новые бикини в рамках работы над рекламой с новыми магазинами белья.

На одном из фото Настя в алом бикини без принтов и украшений смогла подчеркнуть формы по-новому, ведь она чаще всего предпочитает пляжные наряды более открытого и смелого дизайна.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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