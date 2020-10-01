Во втором квартале текущего года реальный доход в расчете на одного жителя Украины составил 15566 гривен
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.
В денежном выражении это на 779 гривен (на 4,7%) меньше во втором квартале 2019 года, когда эта цифра составляла 16345 гривен.
В целом доходы украинцев сократились до 867,5 млрд гривен, а совокупный показатель стал меньше на 4,5%.
Деми Роуз показала свой самый бесстыжий купальник, ткань почти ничего не скрывает: "Позволь тебя..."
Бузова в драной юбке посветила прелестями перед Волей: "Паша на Олю с аппетитом смотрит!"
Экстренная госпитализация Киркорова: печальный певец в майке и шортах поразил заявлением
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
Что же касается структуры доходов украинцев, то она следующая:
зарплата – 394,22 млрд гривен (45,44%);
пособия и другие текущие трансферты – 324,62 млрд гривен (37,42%);
прибыль и смешанный доход – 132,82 млрд гривен (15,31%);
доход от собственности – 15,89 млрд гривен (1,83%).
Также в Госстате сообщили, что упали не только доходы, но и расходы украинцев.
Во втором квартале 2020 года они сократились на 6,9% (до 865,6 млрд гривен). 1,9 млрд гривен украинцы теперь хранят в виде сбережений.
Ранее мы писали, что доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%. При этом уточняется, что экономика вырастет всего лишь на 13% (в номинальном выражении).
Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.
Экономисты предупреждают, что запланированный на следующий год дефицит в 6% ВВП – крупнейший за последние годы (не считая текущий год). Подобный дефицит создает существенные риски для выполнения бюджетных расходов. К тому же, если в Украине будет восстановлен жесткий карантин, о росте доходов бюджета и ВВП можно даже не думать.
Напомним, прожиточный минимум в Украине изменят: как это отразится на зарплатах.
Как сообщала Politeka, украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся.
Также Politeka писала, что прожиточный минимум в Украине изменят: как это отразится на зарплатах.