Во втором квартале текущего года реальный доход в расчете на одного жителя Украины составил 15566 гривен

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

В денежном выражении это на 779 гривен (на 4,7%) меньше во втором квартале 2019 года, когда эта цифра составляла 16345 гривен.

В целом доходы украинцев сократились до 867,5 млрд гривен, а совокупный показатель стал меньше на 4,5%.

Что же касается структуры доходов украинцев, то она следующая:

зарплата – 394,22 млрд гривен (45,44%);

пособия и другие текущие трансферты – 324,62 млрд гривен (37,42%);

прибыль и смешанный доход – 132,82 млрд гривен (15,31%);

доход от собственности – 15,89 млрд гривен (1,83%).

Также в Госстате сообщили, что упали не только доходы, но и расходы украинцев.

Во втором квартале 2020 года они сократились на 6,9% (до 865,6 млрд гривен). 1,9 млрд гривен украинцы теперь хранят в виде сбережений.

Ранее мы писали, что доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%. При этом уточняется, что экономика вырастет всего лишь на 13% (в номинальном выражении).

Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.

Экономисты предупреждают, что запланированный на следующий год дефицит в 6% ВВП – крупнейший за последние годы (не считая текущий год). Подобный дефицит создает существенные риски для выполнения бюджетных расходов. К тому же, если в Украине будет восстановлен жесткий карантин, о росте доходов бюджета и ВВП можно даже не думать.

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