Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала модный бикини на курорте

Модель прославилась благодаря необычной внешности, которую, как она уверяет, можно назвать натуральной. Анастасия скрывает, сколько пластики сделала на самом деле. Пышные формы знаменитости выглядят очень внушительно, ведь при талии 60 см девушка весит более семидесяти килограмм, а ее бюст шестого размера она совсем не прячет, за что и получает сотни комментариев с обсуждениями ее внешнего вида.

Прочем, поклонников у Квитко гораздо больше, чем недоброжелателей. Девушка каждый день публикует в Инстаграм фото из отдыха и примеряет новые бикини в рамках работы над рекламой с новыми магазинами белья.

На одном из фото Настя в алом бикини без принтов и украшений смогла подчеркнуть формы по-новому, ведь она чаще всего предпочитает пляжные наряды более открытого и смелого дизайна.

«Малышка достойна только любви😋; Абсолютно великолепно 🔥; Прекрасный; Очень очень жарко; у тебя лучший бюст, детка; Любите ваше выражение лица. И это красивое красное бикини; У тебя большая попа и твой бюст тоже; Ты выглядишь прекрасно; Я бы хотел тебя увидеть; Ты такая красивая; у тебя красивые эти две штуки, хм».

Мы также писали, что Настя привыкла к вниманию, ведь она обладает удивительными формами и не желает это скрывать. Модель может похвастаться очень пышными бедрами, тонкой талией и не менее эффектным бюстом. При весе семьдесят килограмм и невысоком росте Квитко удалось стать моделью именно благодаря ее пропорциям.

В черном купальнике с тонкими лямками на талии Настя сразила видом фанатов, ведь продемонстрировала загорелое тело во всей красе с выгодного ракурса. Не забыла Настя выставить и свой бюст вперед, чуть выгнувшись.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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