Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, засветила бюст в смелом декольте
Красотка гордится своими пышными формами, поэтому всегда выбирает самые откроенные наряды, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в соблазнительном топике.
Модель разместила соответствующий снимок в своем сториз Инстаграм.
В кадре красотка позировала сидя, выставив напоказ невероятные размеры - сочная детка. Груди едва не выпрыгивали из бесстыжего выреза. Топик обтянул роскошные формы, еще больше из подчеркивая.
Кроме того, его крой отлично выделил тонкую талию Анастасии.
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Звезда надела плиссированную юбочку на резинке, которая прекрасно сидела на бедрах.
Аксессуары дополнили стильный и откровенный образ. Модель распустила длинные ровные волосы и направила голову вбок.
Пышные ресницы и пухлые губы были подчеркнуты косметикой.
В сториз пост не собрал много комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотке написали много комплиментов в личной переписке.
Сейчас на страницу звезды подписаны 11,6 миллиона пользователей сети, большая часть из которых активно лайкает и комментирует любой пост знаменитости.
Напомним, Анастасия Квитко отдыхала на белом шезлонге. Звезда позировала в белом бикини. Крохотный лифчик подпрыгнул на большой груди и показал часть аппетитных мест. Лифчик сжался посередине, благодаря интересному крою.
Модель слегка выгнулась, чтобы подчеркнуть округлые бедра. Плавки подпрыгнули выше бедер.
Данный архивный кадр был обнародован на фан-страниччке модели.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов