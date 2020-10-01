Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, засветила бюст в смелом декольте

Красотка гордится своими пышными формами, поэтому всегда выбирает самые откроенные наряды, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в соблазнительном топике.

Модель разместила соответствующий снимок в своем сториз Инстаграм.

В кадре красотка позировала сидя, выставив напоказ невероятные размеры - сочная детка. Груди едва не выпрыгивали из бесстыжего выреза. Топик обтянул роскошные формы, еще больше из подчеркивая.

Кроме того, его крой отлично выделил тонкую талию Анастасии.

Звезда надела плиссированную юбочку на резинке, которая прекрасно сидела на бедрах.

Аксессуары дополнили стильный и откровенный образ. Модель распустила длинные ровные волосы и направила голову вбок.

Пышные ресницы и пухлые губы были подчеркнуты косметикой.

В сториз пост не собрал много комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотке написали много комплиментов в личной переписке.

Сейчас на страницу звезды подписаны 11,6 миллиона пользователей сети, большая часть из которых активно лайкает и комментирует любой пост знаменитости.

Напомним, Анастасия Квитко отдыхала на белом шезлонге. Звезда позировала в белом бикини. Крохотный лифчик подпрыгнул на большой груди и показал часть аппетитных мест. Лифчик сжался посередине, благодаря интересному крою.

Модель слегка выгнулась, чтобы подчеркнуть округлые бедра. Плавки подпрыгнули выше бедер.

Данный архивный кадр был обнародован на фан-страниччке модели.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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