Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном жарком виде

На фото Сьюзи позировала в красных стрингах и без бюстгальтера. Модель развернулась спиной и села на корточки, демонстрируя пятую точку перед камерой. Волосы были у Кортес распущены, а образ дополнила звезда белыми кроссовками без носков. Фото вышло очень соблазнительным, ведь ягодицы у девушки были идеальными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу быть похожим на тебя", "Прекрасный наряд", "Присоединяйся ко мне, любовь", "Как вкусно", "Я люблю тебя от всего сердца, моя любовь, я поцеловал тебя", "Как я могу иметь тебя такой, любовь моя, или ты очень скупердяйка", "с каждым днем ​​прекраснее невероятно", "какой красивый фото", "Очень-очень горячая и интересная малышка".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала обнаженное тело во всей красе.

Сьюзи, которая стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, устроила «голый» протест на футбольном поле. Она позировала перед камерами в гетрах и кроссовках.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц блеснула идеальным "орешком", развернувшись спиной

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