Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном жарком виде

На фото Сьюзи позировала в красных стрингах и без бюстгальтера. Модель развернулась спиной и села на корточки, демонстрируя пятую точку перед камерой. Волосы были у Кортес распущены, а образ дополнила звезда белыми кроссовками без носков. Фото вышло очень соблазнительным, ведь ягодицы у девушки были идеальными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу быть похожим на тебя", "Прекрасный наряд", "Присоединяйся ко мне, любовь", "Как вкусно", "Я люблю тебя от всего сердца, моя любовь, я поцеловал тебя", "Как я могу иметь тебя такой, любовь моя, или ты очень скупердяйка", "с каждым днем ​​прекраснее невероятно", "какой красивый фото", "Очень-очень горячая и интересная малышка".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала обнаженное тело во всей красе.

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Vou continuar com os protestos para retirar o mau-caráter Josep Maria Bartomeu do cargo de presidente do @fcbarcelona, ​​ele vai pagar por todos os crimes que cometeu contra Lionel Messi e toda torcida blaugrana. Em outubro estarei na Catalunha para fazer vários protestos em frente ao estádio Camp Nou. #BartomeuOUT #Messi #FCBarcelona #SuzyCortez 🔵🔴 Photo: @gabrielrenne Make @hernandes_vaz sociais para retirar o mau-caráter Josep Maria Bartomeu do cargo de presidente do @fcbarcelona, ​​ele vai pagar por todos os crimes que cometeu contra Lionel Messi e toda torcida blaugrana. Em outubro estarei na Catalunha para fazer vários protestos em frente ao estádio Camp Nou. #BartomeuOUT #Messi #FCBarcelona #SuzyCortez 🔵🔴 Photo: @gabrielrenne Make @hernandes_vaz

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Сьюзи, которая стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, устроила «голый» протест на футбольном поле. Она позировала перед камерами в гетрах и кроссовках.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц блеснула идеальным "орешком", развернувшись спиной

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц спустила шортики на кухне и раззадорила аппетит

Также Politeka сообщала, что "Мисс железные ягодицы" взбудоражила аппетитными формами в мини-шортиках