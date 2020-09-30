Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, выставила бюст в белоснежном бикини

Фанаты звезды на соответствующей странице опубликовали одно из жарких архивных фото в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимке известная красотка отдыхает на белом шезлонге. Квитко позировала в белом бикини. Крохотный лифчик подпрыгнул на большой груди и показал часть аппетитных мест. Лифчик сжался посередине, благодаря интересному крою.

Звезда слегка выгнулась, чтобы подчеркнуть округлые бедра. Плавки подпрыгнули выше бедер.

Завершили столь летний и жаркий образ различные аксессуары, том числ темные очки.

Модель распустила волнистые волосы и приподнялась.

Не только фигура привлекает внимание, но и безупречные черты лица красотки. Пухлые губы просто созданы для поцелуя.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке массу приятных слов и поставили ей смайлики.

"Мое блаженство", - написал один из фанатов.

Напомним, Анастасия Квитко предстала боком, чтобы показать самые аппетитные места.

Большая грудь едва ли не вырывалась из нескромного выреза.

Ткань подчеркнула тонкую талию, а в откровенных разрезах по бокам можно заметить оголенные пышные ягодицы.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко похвасталась размерами бюста в глубоком декольте. Мини-платье алого цвета с аккуратным дизайном и без принта сразу привлекло внимание поклонников. В данном наряде Настя выглядела очень соблазнительно, ведь тонкая ткань едва скрывала ее пышные бедра и очень пышную грудь.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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