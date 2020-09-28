Преступники не дремлят: стало известно, как в Украине можно лишиться денег, всего лишь воспользовавшись банкоматом

В частности, участились случаи, когда мошенники используют специальное устройство - чтобы украсть данные карты и сделать дубликат, пишет "Обозреватель". Речь о "скиммере" - миниатюрном считывающем переносном устройстве, которое может крепиться к банкомату (отсюда и название этого вида мошенничества - "скимминг").

Эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник отмечает, что одно дело, когда клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, а другое - скимминг.

"Все иначе – мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом", – отметила эксперт.

Более подробно об использовании этого устройства рассказала заместитель директора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко: "Это не редкое явление. Устанавливается устройство или на картридер, или внутри самого картридера. И это проблема, их заметить практически невозможно. Но им же нужно еще и пин-код получить. Для пин-кода устанавливается миниатюрная камера, либо в фальш-панели, либо где-то рядом".

Мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.

Ранее мы писали о том, что банкомат ПриватБанка "надул" украинку на 20 000 гривен. Инцидент произошел в Днепре. Женщина написала жалобу на сайте Минфина.

"В банкомате-терминале снимала 20000 грн. После нажатия кнопки «выдать деньги» банкомат начал считать банкноты по звуку и подавать их в окно выдачи, и на протяжении следующих 5-7 минут светилось то же окно полоса загрузки, банкомат не реагировал. После обращения сразу на горячую линию ПриватБанка, оператор сказал, что нужно нажать, чтобы разблокировать банкомат от зависания. Со второй попытки получилось и банкомат отдал карту, но деньги так и не выдал!!! А списание по карте прошло…", - поделилась возмущенная клиентка.