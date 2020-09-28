Преступники не дремлят: стало известно, как в Украине можно лишиться денег, всего лишь воспользовавшись банкоматом
В частности, участились случаи, когда мошенники используют специальное устройство - чтобы украсть данные карты и сделать дубликат, пишет "Обозреватель". Речь о "скиммере" - миниатюрном считывающем переносном устройстве, которое может крепиться к банкомату (отсюда и название этого вида мошенничества - "скимминг").
Эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник отмечает, что одно дело, когда клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, а другое - скимминг.
"Все иначе – мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом", – отметила эксперт.
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Более подробно об использовании этого устройства рассказала заместитель директора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко: "Это не редкое явление. Устанавливается устройство или на картридер, или внутри самого картридера. И это проблема, их заметить практически невозможно. Но им же нужно еще и пин-код получить. Для пин-кода устанавливается миниатюрная камера, либо в фальш-панели, либо где-то рядом".
Мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.
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