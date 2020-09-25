Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на роскошном курорте
Ана решила показать в этот раз, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места для отдыха.
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В этот раз Ана рассказала, что она остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.
«Я думаю, что каждый должен знать, насколько безопасно было путешествовать на Мальдивы, я всегда была очень осторожна в эпоху вируса. В этой поездке мы все были проверены за 48 часов до взлета, что было проверено на билетной кассе и у выхода на посадку.
Последующие испытания и проверки температуры во время стоянки и при приземлении также прошли успешно. На Мальдивах каждое место, куда мы ходили, снова проверяли и давали дезинфицирующее средство для рук. Это место - рай, и обслуживание клиентов нереальное», - написала Ана под последним постом.
Поклонники также не остались равнодушны и написали множество слов восхищения в адрес звезды, блеснувшей ягодицами в ролике. Многие отметили, что девушка "наприседала по полной", ведь девушке есть чем гордиться.
Мы также писали, что Анна активно показывает лучше образы на себе и рассказывает о питании, а также упражнениях, что поддерживают ее в форме. Однако, домашние фото, на которых Чери блистает либо в белье, либо в пижаме, собирают больше всего отзывов.
Все дело в том, что Ана предпочитает дома ходить без штанов и всегда на ее фото она хвастается фигурой в смелых и дерзких позах:
«Если честно, я привыкла не носить штаны и целый день сидеть дома 🤷🏻♀️ Как насчет тебя?», - написала Ана под постом.
Вот что ответили поклонники:
«Вау, это то, что на тебе надето, такое красивое ...», «Ты похожа на ангела в нижнем белье», «Милая детка», «Иди спать, дорогая 😘», «Preciosa bella 🌹😘❤️», «Если я могу оставаться с тобой дома весь день, эй, запри нас и брось ключ🔑 в океан, лол💋».
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