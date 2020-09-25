Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на роскошном курорте 

Ана решила показать в этот раз, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места для отдыха.

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Thank you @coco_resorts & @resortlife.travel for making this trip possible. Just wanted to take a second, be thankful & take in this beautiful scenery with gorgeous weather. I think everyone should know how safe it was to travel to the Maldives, I have always been very precautious even before Covid. For this trip, we were all tested 48 hrs prior to take off, which was checked at ticket counter & at the gate. Followed up testing and temperature checks on our layover and when we landed. In #Maldives every place we went we were checked again & giving hand sanitizer. This @projectfomo was designed to start bringing back tourism and encourage people even more than ever it’s safe to travel but always do your own research. This place is paradise and the customer service is unreal. If you have any questions about travel & my trip in Maldives please leave a comment & I will try to answer questions. Love you all & I hope you enjoy this journey. #Maldives #ProjectFomo

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В этот раз Ана рассказала, что она остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.

«Я думаю, что каждый должен знать, насколько безопасно было путешествовать на Мальдивы, я всегда была очень осторожна в эпоху вируса. В этой поездке мы все были проверены за 48 часов до взлета, что было проверено на билетной кассе и у выхода на посадку.

Последующие испытания и проверки температуры во время стоянки и при приземлении также прошли успешно. На Мальдивах каждое место, куда мы ходили, снова проверяли и давали дезинфицирующее средство для рук. Это место - рай, и обслуживание клиентов нереальное», - написала Ана под последним постом.

Поклонники также не остались равнодушны и написали множество слов восхищения в адрес звезды, блеснувшей ягодицами в ролике. Многие отметили, что девушка "наприседала по полной", ведь девушке есть чем гордиться.

Мы также писали, что Анна активно показывает лучше образы на себе и рассказывает о питании, а также упражнениях, что поддерживают ее в форме. Однако, домашние фото, на которых Чери блистает либо в белье, либо в пижаме, собирают больше всего отзывов.

Все дело в том, что Ана предпочитает дома ходить без штанов и всегда на ее фото она хвастается фигурой в смелых и дерзких позах:

«Если честно, я привыкла не носить штаны и целый день сидеть дома 🤷🏻‍♀️ Как насчет тебя?», - написала Ана под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Вау, это то, что на тебе надето, такое красивое ...», «Ты похожа на ангела в нижнем белье», «Милая детка», «Иди спать, дорогая 😘», «Preciosa bella 🌹😘❤️», «Если я могу оставаться с тобой дома весь день, эй, запри нас и брось ключ🔑 в океан, лол💋».

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье

 