Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, эффектно прошлась почти в невидимом купальнике
Звезда порадовала поклонников новым жарким видео, которое разместила в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.
Модель записала видео в помещении, эффектно пройдясь к камере. Квитко надела купальник нежно-розового цвета, который едва что-то прикрывал. К тому же из-за цвета бикини казалось практически невидимым.
Лифчик натянулся на тончайших бретельках, которые потянулись к затылку. А плавки-бикини держались на впившихся в тело небольших лямках.
Огромная грудь, пышные бедра и ровные ножки - эти формы сводят с ума.
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Модель медленно приближалась к камере и в конце концов показала свое тело крупным планом.
Заметно, как тонкую талию оплели несколько лямок купальника, смотрелось это довольно будоражаще.
Поскольку, кадры были обнародованы в сториз они не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Напомним, Анастасия Квитко позировала в оранжевом купальнике.
На фото модель немного выгнулась, выставив свою аппетитную пятую точку назад. При этом грудь выпирала из крохотного лифчика, который едва удерживал столь огромные прелести.
Модель повернула голову вбок и улыбнулась.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко подчеркнула бюст и бедра благодаря мини-бикини. Звезда позировала в черном купальнике с металлическими вставками с камнями на бедрах и груди.
Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и написали много приятного в адрес модели.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов