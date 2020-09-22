Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, эффектно прошлась почти в невидимом купальнике

Звезда порадовала поклонников новым жарким видео, которое разместила в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.

Модель записала видео в помещении, эффектно пройдясь к камере. Квитко надела купальник нежно-розового цвета, который едва что-то прикрывал. К тому же из-за цвета бикини казалось практически невидимым.

Лифчик натянулся на тончайших бретельках, которые потянулись к затылку. А плавки-бикини держались на впившихся в тело небольших лямках.

Огромная грудь, пышные бедра и ровные ножки - эти формы сводят с ума.

Модель медленно приближалась к камере и в конце концов показала свое тело крупным планом.

Заметно, как тонкую талию оплели несколько лямок купальника, смотрелось это довольно будоражаще.

Поскольку, кадры были обнародованы в сториз они не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в оранжевом купальнике.

На фото модель немного выгнулась, выставив свою аппетитную пятую точку назад. При этом грудь выпирала из крохотного лифчика, который едва удерживал столь огромные прелести.

Модель повернула голову вбок и улыбнулась.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко подчеркнула бюст и бедра благодаря мини-бикини. Звезда позировала в черном купальнике с металлическими вставками с камнями на бедрах и груди.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и написали много приятного в адрес модели.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов