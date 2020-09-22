Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как резвится на отдыхе в модном бикини

В последнее время Настя Каменских все чаще попадает в центр обсуждений после своих фото. Так как звезда акцентирует внимание на том, что она много занимается спортом, ведет правильный образ жизни и поддерживает фигуру в определенном весе, многие начали обсуждать фото знаменитости.

Некоторые поклонники все чаще критикуют звезду за неоправданный образ, фотошоп фигуры и набранный лишний вес.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм Настя показала, как отдыхает в ярко-голубом бикини и наслаждается свободным временем. При этом Настя показала не только свое лицо без макияжа, но еще и фигуру. Специально наведя ракурс чуть в сторону от живота, она показала свою талию, как бы демонстрируя то, как выглядит ее фигура без фильтров и корректирующих фигуру приложений ,но не показывая сам животик полностью.

Стоит отметить, что все кадры Насти бурно обсуждаются также и потому, что сама она недавно проводила марафон по похудению, устраивала тренировки вместе с фанатами, а также записала целый курс со своими занятиями. Именно поэтому все неудачные кадры знаменитости обсуждаются больше всего, ведь недавно Настю снова заподозрили в беременности.

Примечательно, что всего два дня тому назад Каменских дала в Одессе концерт, на котором успела сделать пред-концертное фото с коллегой и телеведущим Григорием Решетняком. Певица позировала в полупрозрачном костюме, в очередной раз выставив на обзор публики бедра, животик, который часто критикуют и называют звезду беременной, а также свою грудь.

Настя привыкла находиться в центре внимания и обсуждений из-за своей внешности. После того, как певице удалось сбросить двадцать килограмм лишнего веса, она постоянно показывает в Инстаграм, как изменилась, как занимается спортом по утрам и как питается теперь.

Тем не менее, далеко не всегда образы артистки положительно воспринимают и оценивают в сети.

Откровенный наряд раскритиковали в сети. Одни посоветовали певице купить юбку, другие спросили на каком месяце беременности находится Каменских:

«Костюм явно ей не идёт , бёдра и так большие», «Дуже страшно,негарно...а живіт...🤯», «денег на юбку не.хватило», «Срочно одеть Настю😂», «Настя себе в зеркало не бачила😢😢😢,» «Взяла бы трусы баксерки у Потапа.И живота небыло бы видно. Какой месяц 3 или 4?», «Настя красотка ,но наряд перебор 😢зачем уже прям все показывать 😮?», «Такое впечатление, что Настя юбку забыла надеть🤦🏽‍♀️ Ну или я не понимаю в моде🤦🏽‍♀️»Зачем свои недостатки так открыто на публику выносить? Ох Настюха...».

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки