Украинцам рассказали о новом виде штрафов "со скидкой"

Как передает Politeka.net, о ситуации в Facebook-сообществе "Варта1" рассказал пользователь Сергей Панчишин.

Он рассказал, инцидент произошел во Львове.

В частности, девушку Сергея заставили оплатить "штраф" за неодетую маску в общественном транспорте.

Сергей отметил, что его девушка зашла в трамвай и сразу оплатила проезд. Она присела на сиденье, после чего к ней подошел контролер и попросил одеть маску. Девушка выполнила указание и показала билет, но на этом ситуация не закончилась.

По словам Сергея, девушку вывели на улицу и начали вынужджать оплатить штраф.

"Вывели ее из трамвая, мотивируя это тем, что она нарушила какое-то там постановление. Далее на улице шайка из трех человек начали угрожать еще больше, но девушка не давалась. Они ее сказали следующую фразу: "мы делаем вам скидку, потому что вы наверное студентка, то лучше оплатите 140 грн. штрафа и на этом мы закончим. Она спешила да и оплатила", - продолжил парень в соцсетях.

После того, как Сергей узнал о ЧП, он сразу же позвонил на горячую линию, оставив жалобу на контролеров, которые превысили свои полномочия, выбивая с девушки штраф.

"Я считаю, что эти контролеры превысили свои полномочия, поэтому буду добиваться их наказания и извинения и компенсации нанесенного ущерба. Их было трое: два молодых парня и третья девушка-блондинка. Может быть кто-то их знает?", - добавил Сергей в Facebook-сообществе.

"Интересно, выгодно держать такой штат контролеров? Для чего все это делается?", "Правильно сделали. И маски в транспорте нужно надевать и билеты компостировать", "Выписали такой штраф потому, что на второй у них просто нет полномочий. Они просто выполняют план наглым способом", "А это точно были контролеры?", "А это уже криминал!", "Надо сдать отчетность", "Детвора, как же вас разводят взрослые дяди", "Почему не вызвали полицию на вымогателей?", "Хуже всего, что они пристают к девочкам и женщинам с детьми", - отреагировали украинцы в комментариях.

Согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день, штраф за отсутствие маски для граждан составит 17 тысяч гривен. Вместо этого законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — это всего 170-255 грн. Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.

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