Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила пышными формами в стильном бикини

Пышногрудая модель стремится показать, как может поразить благодаря своей необычной фигуре, поэтому каждый день она делится новыми снимками в Инстаграм. Девушка подчеркивает бюст и бедра благодаря кружевному белью или мини-бикини, в которых снимается для рекламы известных брендов одежды.

Сама Настя не хочет худеть и при низком росте вести более 70 кг, однако все равно не комплексует. Именно поэтому многие девушки восхищаются поведению знаменитости, тогда как другие осуждают за откровенные фото.

Одними из таких кадров, которые попали в центр обсуждений, стали фото девушки в черном бикини с металлическими вставками с камнями на бедрах и груди.

«Я думаю, вам нужен уникальный, жесткий, гибкий образ, которые завлечет всех», «Эти воздушные шары натуральные?», «Девушка, вы просто богиня любви😍», «Мамасита Рика», «Я люблю купальник», «О, черт возьми, детка», «Ты такой восхитительный малыш 😊💕», «Зачем себя так уродовать».

Ранее мы писали, что молодая модель показывает провокативные кадры в Инстаграм почти каждый день, чтобы привлекать как можно больше внимания к себе и продолжать увеличивать количество фанатов, которых уже более 11, 6 миллионов человек. Квитко позирует на своих фото в пляжных бикини и кружевном белье, рекламируя их и выставляя «все нужное» в выгодном свете.

Также Настя часто совмещает приятное с полезным – посещает пляжи и демонстрирует новые пляжные образы. На одном из таких снимков эффектная блондинка с пышными формами поразила глубоким вырезом в черном монокини.

Девушке удалось снова покорить бюстом, который она и не собиралась скрывать. Фанаты обсудили снимок знаменитости достаточно бурно, восхваляя необычную внешность Насти.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов