Новое денежное наказание призвано защитить покупателей от мошенничества

На сегодня в Верховной Раде рассматривается проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О дорожном движении" относительно предотвращения мошенничества с показателями одометров транспортных средств". Проще говоря, новые штрафы до 34 тысяч гривен касаются "скручивания" пробега машин, пишет "РБК-Украина".

Так, согласно законопроекту, фиксировать данные о пробеге авто нужно будет в обязательном порядке при регистрации, учете и техническом контроле всех ТС.

В объяснительной записке к документу говорится, что, новые штрафы призваны обезопасить добросовестных покупателей от продавцов-обманщиков. К тому же "скрутка" ударит в дальнейшем финансово не только по караману покупателя, но также может повлиять на уровень безопасности эксплуатации авто.

Так, новые штрафы предусмотрены в таких случаях:

за выключение кабеля щитка приборов или троса спидометра - 3400 гривен штрафа;

если при регистрации или техосмотре показатель окажется меньше указанного ранее в Едином госреестре - 8500 гривен;

если при первой регистрации растаможенного авто показания одометра будут меньше заявленных на таможне - 17 тысяч гривен;

если предлагаются услуги по "скрутке" пробега - 34 тысяч гривен;

если владелец авто со "скрученными" данными не раскроет "мастеров", которые это сделали - 34 тысяч гривен.

Ранее, напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект, касающийся штрафов за перегруз. В частности, штраф за отказ проходить габаритно-весовой контроль составляет 51 000 грн., за неверные данные в накладных или других документах о грузе - 31 000 грн., и, собственно, за сам перегруз - до 10% (8 500 грн) и до 20% (17 000 грн).

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