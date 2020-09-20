На смягчение карантина можно не рассчитывать

Большинство украинских областей на сегодняшний день не готовы к смягчению карантина

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Состоянием на 20 сентября, ослабить карантин в Украине готовы лишь две области - Кировоградская и Херсонская. Все остальные регионы, включая Киев, не готовы ослабить карантин из-за показателей заболеваемости.

Отмечается, что в 22-х областях превышен допустимый показатель заболеваемости китайским вирусом. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на данный момент фиксируется в Тернопольской области - 388,3 человека.

Отметим, что за последние сутки в Украине подтвердилось еще 2966 случая заболеваемости. За весь период в нашей стране заразилось более 175 тысяч человек. Более 3,5 тысяч человек скончались от самого вируса или осложнений, связанных с ним.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин. Страна поделена на зоны, цвет которых зависит от уровня заболеваемости. В зависимости от этого, устанавливаются ограничения в той или иной зоне.

Ранее представители Минздрава предупреждали, что будут госпитализировать только пациентов в тяжелом состоянии, если количество больных будет стремительно расти.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней...".

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали: «на восьмой день…».