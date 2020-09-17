Общественный деятель Андрей Пальчевский упрекнул Владимира Зеленского за то, что тот не начал посадки раньше

Ранее президент Украины заявил, что рад задержанию исключенного из «Слуги народа» депутата Александра Юрченко, которому сообщили о подозрении на фоне коррупционного скандала.

В своем новом видеообращении Пальчевский прокомментировал слова президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Сегодня президент Зеленский выступил с предложением посадить: «Брав хабар – сядеш». Хочется сказать: а вы начните со своего окружения, Владимир Александрович. Уже только ленивый не носит вашим ближайшим помощничкам», - возмутился общественный деятель.

Он считает, что сегодняшний «зеленый Свинарчук-гейт» организован исключительно в связи с выборами, и Юрченко никто не посадит. Впрочем, Пальчевский отмечает, что рейтингу партии президента это не поможет.

«Сажать надо было раньше! И сажать не мелочь, типа Юрченко, а тех самых парней вроде вашего бывшего руководителя офиса, которые сотни миллионов награбили, а теперь рассказывают, что вы у нас такой «недолугий»», - заявил Пальчевский.

зеленый Свинарчук? зеленый Свинарчук? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 17. September 2020

Ранее мы писали, что по словам Пальчевского, местные политики пытаются "вбить" украинцам в голову тезис о том, что "они хороши".

"На фоне падающей зеленой власти, на фоне улетающей на зеленом зонтике в сторону Ростова-на-Дону Мэри Поппинс, всплывают и держаться местные власти. У них есть главная задача - создать миф о безальтернативности, о том, что они так хороши... Пять лет для реализации своих амбиций, кроме желания нажраться денег есть еще какие-то?", - задался вопросом лидер партии "Перемога Пальчевського".

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, почему решил идти в мэры Киева.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл печальную судьбу "Слуги народа" Юзика.