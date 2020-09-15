Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о плачевной ситуации для партии "Слуга народа" перед местными выборами

Причины падения популярности действующей власти Пальчевский озвучил в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Существует полная "фронда" сегодняшнему руководству. Существует 5% проходных на территории второго по значимости, а политически - первого города, Днепра, потому что это город президентов. Если присоединить к великому Днепру (кем надо было быть, чтобы придумать такое название), чуть менее великий Кривой Рог, то получится, что и там, и там наступило разочарование, которое абсолютно очевидно. Хотя бы потому, что Юзика, очередного "квартальца", выгнали из претендентов управлять городом. То же самое происходит в Киеве, Харькове, Херсоне и в Одессе", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

По словам общественного деятеля, каждая новая власть оказывается все хуже и хуже для украинцев. Сейчас президент Владимир Зеленский и его соратники находятся далеко не в лучшем положении:

"Сегодня уже лежачего не бьют, вот какая ситуация. Но в лежании Зеленского есть очень плохая перспектива для страны, потому что партия войны, реваншистское крыло имени Порошенко, эти жулики, расхитители и губители собственной земли уже на фоне горбатых властей выглядят поровнее. Вот такая наша украинская жизнь: от лучшего к худшему, от худшего к еще худшему".

Общественный деятель объяснил, чем "слуги народа" вызывают такое недовольство украинцев, и предсказал дальнейшие действия президента:

"Почему сейчас столько критики в адрес не только президента, но и всего "ЗЕболота" - потому что обещали то, что хотели люди. Уже и фильм сняли, и назвали "Слуга народа", уже все было: и в тюрьме он там сидел, и слезы лил, и олигархов шестерил. Все надеялись на это... Поэтому для Владимира Зеленского хорошая новость: сейчас ситуация будет такой, что он будет вынужден пойти на экстренные меры: обязательно кадровый состав надо перетряхивать, людишек своих".

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