"У нас есть только два пути..."

Местные власти накануне выборов пытаются создать миф о безальтернативности

Подобное мнение в эфире телеканала 112 Украина заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, местные политики пытаются "вбить" украинцам в голову тезис о том, что "они хороши".

"На фоне падающей зеленой власти, на фоне улетающей на зеленом зонтике в сторону Ростова-на-Дону Мэри Поппинс, всплывают и держаться местные власти. У них есть главная задача - создать миф о безальтернативности, о том, что они так хороши... Пять лет для реализации своих амбиций, кроме желания нажраться денег есть еще какие-то?", - задался вопросом лидер партии "Перемога Пальчевського".

Пальчевский также поинтересовался, где можно увидеть построенные больницы и дороги, ведь в документации об освоении бюджета власти пишут совершенно другое.

"Где построенные больницы, где построенные дороги? Я сегодня поехал, улица Милославская... 165 млн выделено и освоено, а дорога выглядит так, будто там вчера только завершились бои и завтра продолжатся... Брошенные объекты, безумное строительство рядом... Хочется сказать, у нас есть два пути... Там еще такие плакаты, и там написано: "Завжди з вами, кияни". Еще и угрожают остаться навсегда... И эта теория, как бы не было хуже, она не должна иметь место быть", - уверенно резюмировал общественный деятель в эфире телеканала.

Ранее Андрей Пальчевский предложил ограничить сроки для депутатов и президентов.

«Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более. Владимир Александрович делает очень большую ошибку, говоря, что может пойти на второй срок. Не надо», - заявил Пальчевский.

По его мнению, депутаты тоже не должны засиживаться на своих местах.

Он напомнил, что в Конгрессе США замену депутатов рассматривают каждые два года, ведь разочарование у общества наступает после первого года,

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