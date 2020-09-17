Продавать лекарства в Украине будут по-новому
Об этом идет речь в законопроекте № 3615-1 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами, который Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом.
«За» проголосовали 258 народных депутатов.
Теперь в Украине разрешено продавать лекарства онлайн. Вместе с тем усилен и контроль за электронной торговлей медикаментами.
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В пояснительной записке к законопроекту предлагают закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговли лекарственными средствами с целью их адаптации к законодательству Европейского союза.
Ожидается, что документ позволит обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
Вступление закона в силу должно привести действующее законодательство в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами в соответствие с законодательством Европейского союза.
Напомним, гривна резко обесценится к концу года, в Нацбанке сделали срочное заявление: «Цены на лекарства…».
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