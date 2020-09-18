Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", блеснула на отдыхе фигурой в белоснежном бикини

Модель с пышными формами не оставляет равнодушными фанатов – каждый день она рассказывает в социальной сети Инстаграм на своей странице о жизни и показывает яркий отдых. Настя живет за границей, куда переехала после сотрудничества с иностранными фирмами. Девушка рекламирует одежду и модное белье, поэтому каждый раз на фото мелькает в новых образах.

Девушка очень любит роскошь, потому старается ухаживать за собой по максимуму и скрывает недостатки. Из-за пышных форм при низком весе девушке приходится усиленно следить за собой. На одном из ярких фото Квитко блеснула в белом боди своими достоинствами. Пышную грудь Насти удачно подчеркнуло декольте с вырезом до пупка, а также массивный ремень на тонкой талиии.

Удачный кадр, на котором Настя прислонилась к огромным валунам, не оставил равнодушными фанатов:

«Красивый вид, просто одно обаяние», «Девочка на максимуме веселится», «Очень красиво», «Такая красавицаа 😍», «Такая красивая 😍», «Ее красота освещает любое окружение. 👏🏼👏🏼👏🏼», «Какая же ты красотка 😍❤️», «Просто сплошной соблазн🖤🖤🖤», «бесконечный вырез», «Это любовь», «Давай еще», «наряд не выдерживает», «Просто разорвала это на части😘».

Ранее мы также писали, что звезда постоянно хвастается совершенными формами в Инстаграм. Позже фанаты публикуют жаркие фото на своих соответствующих страничках. Так, в одной из групп появилось архивное фото звезды, на котором она позирует в красном бикини.

Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Треугольные лоскутки ткани лишь прикрыли самое интимное, при этом дав рассмотреть "самый сок". Тончайшие бретельки натянулись на шее, впившись в кожу.

Горячая звезда натянула выше бедер тонкие лямки крохотных плавочек на завязочках. Образ завершили различные украшения.

Анастасия присела, немного выгнувшись и выставив назад пятую точку. Волосы красотка закинула набок, она улыбалась и прикрыла глаза. Пользователи сети оценили по достоинству жаркое фото и осыпали красотку комплиментами. За два часа подписчики поставили более 2000 лайков.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов