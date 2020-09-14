Известная актриса Моника Беллуччи поразила новым образом для роли

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на странице в соцсети "Инстаграм" афишу со своим фото в черно-белом формате. Знаменитость объяснила, что играет оперную певицу в театральной постановке "Мария Калласс: письма и воспоминания". Режиссером выступил Томас Вульф, 29 и 30 сентября спектакли состоятся в Афинах.

На снимке 55-летняя Моника Беллуччи запечатлена крупным планом в старомодной белой блузке с кружевами на бюсте и рукавах. Образ дополнило контрастное ожерелье. Актриса завела руки назад, поправляя волосы.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили свою любовь к Монике и пришли в восторг от ее вида:

"Ты так прекрасна (внутри и снаружи)"; "Моя луна"; "Богиня"; "Настоящая женственность"; "Королева-красотка"; "Прекрасно ... держись, моя дорогая ... береги себя .. !! 🌹❤️💋"; "Очаровательная красота"; "Привет, принцесса, у тебя идеальное телосложение, ты такая сексуальная😍😍😙😙"; "Самая красивая королева заслуживает поклонения❤️❤️❤️❤️"; "Самая лучшая, самая красивая, самая привлекательная, мы живем для вашей любви❤️".

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