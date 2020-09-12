Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, в новом бунтарском имидже повеселилась на отдыхе

Молодая модель и начинающий диджей, покорившая социальную сеть Инстаграм за довольно короткий срок, продолжает интриговать своими кадрами из отдыха. Девушка обладает довольно эффектной внешностью, поэтому снимается в фотосессиях очень часто и каждый раз старается примерить что-то новое и оригинальное.

В этот раз Роуз надела джинсовое белье и короткие светло-голубые шорты из той же джинсовой ткани. Свой образ она завершила джинсовой курткой более грубого и темного оттенка. При этом Деми распустила волосы, завитые в тугие и аккуратные локоны, а также блеснула ярким макияжем на бронзовой коже.

Деми позировала прямо возле игрового автомана, для большей пикантности даже распахнула куртку и посветила бюстом, который так восхваляют фанаты и считают, что с этим "небесным выигрышом" ей очень повезло. Как и ожидалось, формы звезды в джинсовом лифе привлекли больше всего внимания фанатов:

«Картинка 1 или 2? 🎰🎲❤️», - написала Деми.

Вот как отреагировали фанаты:

«2❤️, тут больше страсти», «девочка, продолжаем», «обе очень хороши», «Мне нравится, сегодня повезло всем😍😍», «Сколько тут романтики2🍑», «U R горячие штучки», «2 оба выглядят отпадными», «Я не привык к азартным играм», «Возьми меня на свидание там», «2, такая малышка ❤️💋», «Машина говорит сама за себя😂😂», «Картинка идеальна всегда💖💖💖», «Ты фантастическая Деми», «Вы определенно находитесь на правильной машине», «Девочка, ты нечто», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка славится любовью к стильным кадрам, сделанны на отдыхе. Предпочитая нежиться у бассейна, Деми каждый раз надевает новый бикини. Причем не редко ее образы оказываются в центре обсуждений, что не удивительно, ведь пышногрудая Роуз обладаяет необычной внешностью.

Деми старется поддерживать себя в форме и выглядеть максимально натурально. На пляже она всегда сраспущенными волосами и с едва заметным нюдовым макияжем. Подчеркивая свои формы, Деми наносит шиммер для тела или же глитер с золотым отливом. В этот раз Роуз показала довольно солнечный кадр, на котором позировала с влажными волосами, блестящей кожей и надетым на нее бело-бирюзовым бикини.

В целом поклонникам поднравился образ Роуз, который выглядел максимально природно и ненавязчиво:

«Ты очень сладкая», «Ты просто волшебная женщина, можно вечно смотреть», «Это весьма удивительно», «Сколько можно делать так, будто хочешь соблазнить всех».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике