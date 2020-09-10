Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как действующая власть и их приближенные наживаются на простых украинцах

Он высказался о ситуации в стране в эфире телеканала "112 Украина", передает Politeka.net чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

"Нам пора уже понять, что надо выбирать людей, которые вызывают хоть какую-то степень доверия. Не по принципу безальтернативности или вот этой глупости, которую придумали порошенковцы, когда выбирали "Пороха" и говорили: у него столько денег - он воровать не будет. Когда много денег у человека, это отнюдь не означает, что он их не будет брать. К примеру, если у Порошенко 10 миллиардов - будет 50 миллиардов, если у Кличко миллиард долларов - будет два миллиарда долларов", - отметил Андрей Пальчевский.

По его словам, коррупционные схемы зародились еще со времен президента Кучмы и сейчас отработаны до совершентсва:

"Леонидом Даниловичем была создана такая замечательная система олигархическая, она так отшлифовалась за эти годы, что ты только заступаешь на место - и уже потекли реки. Со мной уже люди разговаривают, которые представляют киевские власти, и рассказывают о том, сколько они "занесут" - это миллионы, десятки миллионов".

Общественный деятель также раскрыл, как украинцев постоянно обманывают и куда деваются их деньги:

"У нас бюджет два миллиарда. Всякие экономисты, следователи говорят об утечках. Утечка газа, на котором зарабатывают наши газопоставщики, которые делают его в два раза дешевле, потому что в нем нет того количества килокалорий, для того, чтобы, условно говоря, закипятить чайник, а деньги те же. Там сидят вот эти друзья и родственники сегодняшних мэров-императоров, которые превращают нас, жителей, в своих рабов. Слуга народа? А не хотите создать партию "Слуги олигарха"? Они нас стригут, кормят так, чтобы мы не сдохли до следующего месяца: заплатили за газ, электричество и так далее".

По словам Андрея Пальчевского, больше всего страдают граждане в возрасте, которых власть попросту грабит.

"Особенно, если мы возьмем пожилых людей - им дают ровно столько, чтобы они дотянули до следующего месяца, оплатили тарифы, которые растут. Эти тарифы закачиваются, в основном, мерзавцам, которые получили доступ к народным богатствам в течение 30 лет грабежей. Так существует страна, дальше выходит человек и говорит: мы добавили 300 гривен", - возмутился Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

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