Украинским школьникам и их родителям рассказали, когда ждать каникулы 

Традиционно в школах начинаются каникулы в каждом квартале, однако их продолжительность, исключая летние, не должна быть больше 30 дней. При этом в каждой школе могут формировать каникулы на  свое усмотрение, данное решение стало актуальнее на период пандемии.

На данный момент известно, что первый семестр продлится до 24 декабря, а продолжительность второго - с 11 января по 28 мая 2021 года, пишет 24 канал

Рекомендовано осенние каникулы провести: с 26 октября – 1 ноября; зимние -  с 25 декабря по 10 января; весенние -  с 22 марта по 28 марта; летние - с 1 июня – 31 августа.

Популярные статьи сейчас

Обнаженную звезду "Евровидения" Кончиту Вурст застали в объятиях молодого красавца: «Моя Богиня!»

Резкий разворот курса доллара, новые штрафы и повышение зарплат до 15 тысяч — главное за ночь

Безудержная Волочкова опозорилась перед студентами, позадирав ноги на арене: «Показала им…»

«Тина, перед эфиром не бухай»: опухшая Кароль удивила внешним видом на "Танцях з зірками"
Показать еще

зно тестирование выпускники студенты абитуриенты школа

Также запланированы следующие дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 25 декабря (католическое Рождество); 8 марта (Международный женский день); 1 мая (День труда); 2 и 3 мая (Пасха); 9 мая (День Победы). 

Кроме того, из-за местных выборов, 25 октября, школьники также могут отдыхать несколько дней, ведь в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

школа, зно, дети, школьники, скрин

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с выборами. 

На данный момент Минздрав совместно с ЦИК разрабатывают механизм, проведения голосования, учитывая карантинные ограничения. 

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились", - заявил Степанов.

Напомним, ЗНО-2020: в Минфине сделали срочное заявление из-за ПриватБанка, что произошло.

Школьные каникулы изменятся, в Минобразования сделали срочное заявление: "запрещено..."

ЗНО-2020: в Минобразования сделали важное заявление, «уже 27 августа…»