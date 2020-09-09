Украинским школьникам и их родителям рассказали, когда ждать каникулы

Традиционно в школах начинаются каникулы в каждом квартале, однако их продолжительность, исключая летние, не должна быть больше 30 дней. При этом в каждой школе могут формировать каникулы на свое усмотрение, данное решение стало актуальнее на период пандемии.

На данный момент известно, что первый семестр продлится до 24 декабря, а продолжительность второго - с 11 января по 28 мая 2021 года, пишет 24 канал.

Рекомендовано осенние каникулы провести: с 26 октября – 1 ноября; зимние - с 25 декабря по 10 января; весенние - с 22 марта по 28 марта; летние - с 1 июня – 31 августа.

Также запланированы следующие дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 25 декабря (католическое Рождество); 8 марта (Международный женский день); 1 мая (День труда); 2 и 3 мая (Пасха); 9 мая (День Победы).

Кроме того, из-за местных выборов, 25 октября, школьники также могут отдыхать несколько дней, ведь в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с выборами.

На данный момент Минздрав совместно с ЦИК разрабатывают механизм, проведения голосования, учитывая карантинные ограничения.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились", - заявил Степанов.

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