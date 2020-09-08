Минобразования планирует пересмотреть нормы законов об оплате труда педагогов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на письмо Профсоюза работников образования и науки Украины главе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергею Бабаку.

В письме профсоюзные деятели указывают на то, что 2 сентября текущего года на заседании Комитета Минобразования представило на рассмотрение проект реформирования оплаты труда педагогов.

В профсоюзах в этом проекте увидели угрозу снижения оплаты труда учителям, так как МОН не согласовало эту реформу с образовательной общественностью.

Авторы письма предполагают, что если Рада отменит постановления Кабмина о повышении должностных окладов и ставок зарплат педагогических работников, принятые в 2018 году, то зарплаты учителей существенно сократятся.

В Профсоюзе отметили также, что Минобразования намерено установить надбавки за престижность педагогического труда в размере 15% (на сегодняшний день – 30%).

Если Закон "О среднем образовании" в нынешней его редакции пересмотрят с целью отмены всех доплат и повышений педагогическим работникам, то высококвалифицированные учителя не будут мотивированы продолжать свою работу, предупредили в профсоюзе.

Politeka писала, что украинцев предупредили о возможном введении новых компенсаций. Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№3817)", – сказано в сообщении.

Должностные оклады сотрудников всех бюджетных учреждений должны пересмотреть в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине. 7 сентября пресс-служба Министерства экономического развития разъяснило ситуацию на официальном сайте. Отмечается, что новые размеры окладов установят в штатных расписаниях с 1 августа 2020 года, при этом они будут действовать до 1 января следующего года.

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