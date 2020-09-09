Владимир Зеленский имеет шанс остаться в памяти украинцев великим человеком

Об этом в эфире телеканала 112 Украины заявил общественный деятель, лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, у Владимира Зеленского есть возможность ликвидировать должность президента Украины.

"Я предлагаю Владимиру Зеленскому остаться в памяти народа великим человеком и пойти на обсуждение, на создание комитета по конституционной реформе. Завершить с президентством в виде "президент-султан", "президент-кровопийца", "президент-избранник олигархов", - раскрыл нюансы Андрей Пальчевский.

Андрей Пальчевский также добавил, что в рамках конституционной реформе глава государства может привести Украину к двухпалатного Парламента.

"Володя (Зеленский - ред.), для того, чтобы в первой Палате представителей люди сменялись не раз в пять лет, а раз в два года. Разочарование наступает уже через год. И мы видим: ну козел сидит, ну звонит, с п*таной торгуется, второй пишет, что он поставил своего министра, которая ничего не соображает в медицине... Мы все про них знаем уже через полгода, а они, св*лочи, еще по пять лет сидят. Что будет с теми людьми, которые сейчас в Парламенте? Они все разбогатеют и пойдут в следующий Парламент. Поэтому нам необходимо, чтобы у нас была двухпалатная парламентская система, при которой есть "короткое служение" и дальше замена. И самое главное - представители областей по два человека, которые обречены авторитетом, желательно деньгами, они должны быть тяжеловесами... ", - резюмировал общественный деятель в эфире ток-шоу.

Ранее Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять жизнь в Киеве.

"Зе-слуги не показали никакой стратегии, куда мы идем. Вот меня люди спрашивают, а что вы в программе дадите? Первое, что я дам.. Это не посадки весной. С точки зрения конструктива нужно идти. Должна быть программа индустриализации страны. Как это достигается, это тема другой передачи", - подчеркнул общественный деятель.

Он также отметил, что мэром должен стать человек, имеющий профессионалов в команде, которые понимают все проблемы города.

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

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