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Доллар сильно ударит по гривне, в НБУ озвучили свежий прогноз: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 9 сентября удивит украинцев новыми переменами.

Согласно прогнозу НБУ, доллар резко вырастет в цене, а евро, наоборот, немного просядет.

Так, 1 доллар 9 сентября будут продавать за 27,8 гривен, в то время, как днем раньше его можно было купить за 27,75 гривен.

Евро будет стоить 32,79 гривен, в то время как 8 сентября 1 евро продавали за 32,8 гривен.

Украинцев завалили новыми штрафами, важное заявление: "Если оплачивается в течение 10 дней..."

Первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий 8 сентября провел пресс-конференцию, на которой дал отчет о первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Так, за указанный период с начала работы системы, а именно с 1 июня, полиция вынесла 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД, которые касаются нарушений скоростного режима. На данный момент 645 526 постановлений оплатили.

Билошицкий отметил, что 77% водителей платят штрафы, что говорит о высоком уровне ответственности.

Кроме того, сейчас действует льготный период, по которому штраф, если оплачивается в течение 10 дней, можно погасить лишь половину указанной суммы.

Также стало известно о 25 тысячах материалах, которые передали в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

В Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш

8 сентября во время "Марша в поддержку репрессированных" в Минске задержали около полусотни человек.

Шествие проходило вечером. Сначала в ней участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться все больше людей.

Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов - мужчин и женщин.

"Радыё Свабода" сообщает о не менее 45 задержанных. Митингующие после 20:00 разошлись по домам.

Акции протеста связаны, среди прочего, с задержаниями и пропажей соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В частности, накануне стало известно о задержании члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Позже пропала еще одна соратница Тихановской Антонина Коновалова перестала выходить на связь. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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