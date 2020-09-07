Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, примерила на себя неожиданно скромный наряд

В этот раз Настя показала свои пышными формы в светло-синих джинсах и нежной белой блузке с аккуратным декольте. Завершила свой лук Квитко ярко-синей сумочкой и легким макияжем на лице.

Необычный и даже скромный образ модели все равно подчеркнул ее формы - пышный бюст и упругие ягодицы сложно скрыть в любом виде. При этом в подписи Настя рассказала, как ознакомилась с новым интересным приложением и была рада начать с ним работать, почувствовав себя "в безопасности":

«Ребята это не реклама. Мой друг рассказал об этом новом приложении для социальных сетей. Я скачала его, и оно мне очень нравится. Я чувствую себя в безопасности, используя его, и это так весело😅 Я предлагаю вам скачать его и подписаться на меня там ❤️ Если вы хотите знать о моей и повседневной жизни. Это то место, где я буду лол», - написала модель.

Вот как реагируют фанаты:

«Богиня миловидности❣️❣️», «О Господи!!!!», «Очень красиво, новенькое всегда лучше», «😘😘 очень милый ребенок», «Ты такая красивая, могу ли я встречаться с тобой?», «Выглядит великолепно 🔥❤️❤️❤️❤️», «Добрый день красавица», «Следуй за мной ❤️❤️❤️», «Великолепно😍❤️🍑», «Следуй за мной😘», «Она такая шикарная 💕💕💕💕».

Шесть лет назад модель стала известна благодаря первым профессиональным снимкам русского фотографа. С тех пор, как Анастасию заметили, ее карьера резко пошла вверх, а сама она уехала из РФ в США.

Теперь Квитко проживает в солнечном городе, каждый день делится яркими фото в социальной сети Инстаграм и удивляет своей фигурой.

Благодаря необычным пропорциям, девушка получила прозвище "русская Кардашьян", хотя сама Анастасия им недовольна и без стыда отмечает, что они не только не похожи, а она сама заметно лучше. Впрочем ,не все разделяют данное заявление, многие удивляются размерам бедер и бюста Квитко.

«Просто идеальная крошка❤️❤️😍😍», «💚💚Красивая💚💚», «Нужно побольше таких жарких кадров», «Почему эту грудь не удержать🤭❤️», «Довольно ✔️», «Поздно скрывать это, нельзя скромничать», «Милая кукла Барби😍💐».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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