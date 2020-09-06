Украинцам сообщили о новых штрафах, которые ударят по семейному бюджету

В частности, наказывать хотят как владельцев "скрученных" автомобилей, так и тех, кто проводил эти манипуляции.

Поэтому придется указывать пробег в различных документах (таможенной декларации, страховом полисе и др.). Законопроект № 4039 был зарегистрирован 2 сентября.

Для этого предлагается ввести административную ответственность за подобное мошенничество, а также начать указывать пробег ТС в различных документах: таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и других.

Например, если отключить кабель щитка приборов или трос спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, то это грозит штраф в размере 3400 грн.

Если во время любых регистрационных действий с ТС или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8 500 грн.

Если при первой регистрации растаможенного ТС показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, то придется заплатить 17 000 грн.

Тех, кто предлагает услуги по скрутке, ждет штраф в 34 000 грн. Если владелец ТС, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто «скручивал», то этот штраф придется оплатить ему.

Напомним, что в Украине приняли неожиданное решение по иномаркам.

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