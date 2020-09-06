Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала пышные формы на пляже

Молодая модель показывает едва ли не каждый день новые фото в Инстаграм. Чтобы привлекать внимание фанатов, Квитко демонстрирует свои формы в самых разных провокативных нарядах. Подчеркивая свои достоинства кружевами, тонкими ниточками вместо бикини или же сеточкой едва ли похожей на белье, Квитко нашла свой собственный стиль.

Сейчас Анастасия работает альтернативной моделью, рекламирует пикантное белье и показывает свои лучшие кадры в Инстаграм. При этом акцент Квитко делает именно на своей фигуре. Один из таких кадров стал самым обсуждаемым в сети.

Извалявшись в песке, Квитко блеснула ягодицами прямо перед камерой в крошечном белом бикини. Как и ожидалось, пользователи Инстаграм написали много комментариев:

«У тебя всегда есть кое-что особенное для нас», «Ты очень смелая девочка, пора купаться», «Как можно так испачкаться», «сотри этот песок!», «размер просто нереальный», «Пляж - это то место, где я хочу быть», «Что за бездельница», «Кто был теми руками, которые могли стряхнуть этот песок?», «моя девочка 😍😍😍», «Красивая спина 💯🔥👅👅», «Море встречает вас спокойствием и безмятежностью, вы и море - совершенная гармония. Поцелуи», «ты красивая и очень горячая», - пишут пользователи.

Шесть лет назад модель стала известна благодаря первым профессиональным снимкам русского фотографа. С тех пор, как Анастасию заметили, ее карьера резко пошла вверх, а сама она уехала из РФ в США.

Теперь Квитко проживает в солнечном городе, каждый день делится яркими фото в социальной сети Инстаграм и удивляет своей фигурой.

Благодаря необычным пропорциям, девушка получила прозвище "русская Кардашьян", хотя сама Анастасия им недовольна и без стыда отмечает, что они не только не похожи, а она сама заметно лучше. Впрочем ,не все разделяют данное заявление, многие удивляются размерам бедер и бюста Квитко.

«Просто идеальная крошка❤️❤️😍😍», «💚💚Красивая💚💚», «Нужно побольше таких жарких кадров», «Почему эту грудь не удержать🤭❤️», «Довольно ✔️», «Поздно скрывать это, нельзя скромничать», «Милая кукла Барби😍💐».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов