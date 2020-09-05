Украинская певица Ирина Билык отправилась в отпуск и тут же перевоплотилась в экзотическую красотку

Как передает Politeka.net, знаменитость воспользовалась ослаблением карантина и отправилась релаксировать в столицу Турции - Анталию. Она выложила фото своего отпуска в микроблоге соцсети "Инстаграм".

Судя по снимку, Ирину Билык запечатлели в фойе отеля, куда она заселилась. Исполнительница подобрала себе весьма яркий и необычный образ, который состоял из красного платья, поверх которого она накинула халат в восточном стиле. На голову звезда надела шляпу с большим козырьком, который надежно защитил ее от солнечных лучей вместе с большими черными очками.

На одном из фото Ирина Билык замерла на перехохе, напоминающем мостик, и засмотрелась в окно, показав туфли на высоких шпильках. Сзади можно заметить сотрудников заведения, которые везут вещи.

"Как хорошо, что границы уже открыты и наконец-то можно полететь в любимую Турцию. А вы уже успели куда нибудь слетать?", - поделилась певица.

Внешний вид Ирины Билык впечатлил многих пользователей сети, которые выразили свое мнение в комментариях:

"Чудо в перьях"; "Ну прямо диво дивное)"; "Райская экзотическая птичка😻❣"; "Королева"; "Шикарная"; " Это концертный костюм или жизнь?)))"; "Великолепно выглядите Ирина, просто царица🌹"; " А может, это новый клип?".

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

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