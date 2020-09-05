Погода в Украине 5 сентября испортит настроение на целый день, похолодание окажется еще не самым худшим из вариантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на западной части страны будет от 22 до 26 градусов тепла, которые ночью сменят прохладные 10-13 со знаком «плюс». Дождей не будет, хотя возможна облачность.

На севере будет похожая ситуация. Синоптики прогнозируют от 23 до 25 со знаком «плюс». В ночное время суток на улице ожидается 11-15 градусов по Цельсию.

А вот в центральной части страны осадки «обойдут стороной» лишь Винницкую область. Жителей остальных регионов ждут дожди, местами переходящие в ливни. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 23-28 градусов по Цельсию, а вот ночью похолодает до 11-17 градусов тепла.

Аналогичная погода будет и в южных областях. Днем воздух прогреется до 23-26 градусов по Цельсию, а ночью опустится до 16-19 тепла. Ожидается сильный дождь, который будет идти целый день.

На востоке сегодня будет сухо в Луганской и Харьковской областях. Остальных ждут сильные дожди. Но, несмотря на это, воздух прогреется до 25-28 градусов по Цельсию, хотя ночью похолодает до 14-17 со знаком «плюс».

В Киеве и области сегодня будет сухо и тепло. Воздух прогреется до 23-25 градусов по Цельсию, а вот ночью похолодает до 13-15 тепла. Местами будет облачно.

Напомним, что осень атакует украинцев с новой силой, каким регионам не повезет: "дожди, снег и...".

Как сообщала Politeka, смерч пронесся по Одессе: видео аномальной стихии.

Также Politeka писала, что украинцы наблюдают странную аномалию в центре города, фото.