Погода в Украине 4 сентября наконец-то станет похожей на осеннюю

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Согласно данным, в пятницу, 4 сентября, в половине регионов Украины пройдут дожди с грозами.

Осадки ожидаются во всех центральных областях страны, а также немного затронут Восточную Украину. Грозовые дожди пройдут в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях. Ожидаются дожди также в южных регионах: Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На Западе дождей не будет, но температура воздуха уже не поднимется до летних 30 градусов. Во всех западных регионах в пятницу ожидается 20-24 градуса тепла.

В восточных областях также будет сухо. Кроме этого, там сохранится жаркая погода. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбики термометра прогреются до 30 градусов тепла.

В Киеве пройдет дождь. Температура днем 20-22 градуса.

Стоит отметить, что грозовыми дождями осень наконец-то вступает в свои права. Как и обещали синоптики, осень наступит в Украине согласно календарю, несмотря на аномальную жару, которую украинцы наблюдали в первых числах сентября.

Ранее мы писали, что осенью украинцев ждут температурные качели. Морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре украинцев ожидают снег, дожди и сравнительно теплая погода.

Напомним, что осень атакует украинцев с новой силой, каким регионам не повезет: "дожди, снег и...".

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