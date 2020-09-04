Погода в Украине в субботу-воскресенье, 5-6 августа, потеплеет

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в течение дня 5 сентября в большинстве областей температура будет находиться в комфортных пределах: +22 +27 градусов.

На Востоке и юго-востоке, а также в Днепре с районами, еще будет жарко, до +30 градусов.

Еще больше потеплеет 6 сентября. В большинстве областей температура воздуха поднимется на 2-4 градуса.

Однако атмосферный фронт принесет в воскресенье в западных областях Украины дожди с грозами и там похолодает до + 18 + 22 градусов.

Что касается осадков, то в субботу, 5 сентября наибольшая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами.

«Поэтому будьте осторожны, особенно в прибрежной зоне», - предупредила синоптик.

На остальной территории в субботу серьезных осадков не предвидится. Только отдельные влажные точки возможны в западных областях, а также в Сумской и Черниговской.

В воскресенье дожди, пройдут в западной части Украины и в Приазовье.

В большей части Украины в субботу будет тепло и преимущественно солнечно.

В Киеве на выходных 5-6 сентября потеплеет: в субботу до +26 градусов, в воскресенье до +28 градусов. Существенных дождей не предвидится.

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