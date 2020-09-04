Раскрыты подробности нового повышения зарплат некоторым украинцам

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Так, с 1 сентября медработникам повысят зарплаты на 25%, 50% и 75%, а размер обновленной выплаты будет зависеть от их категории.

"А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", - цитирует пресс-служба Владимира Зеленского.

Инициативу о повышении зарплат медработникам уже поддержал и Кабинет министров.

"Установка этих доплат — это лишь первый шаг. Зарплата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен. Конечно, это трудно сделать одномоментно. Однако считаю, что с 1 января 2021 года заработная плата медицинских работников должна увеличиться радикально", - заявлял ранее глава МОЗ Максим Степанов.

Зарплаты медработникам будут увеличены следующим образом:

врачам — размером 70% от должностного оклада, который был рассчитан по высшему 14-му тарифному разряду Единой тарифной сетки;

специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей — в размере 50% от минималки;

младшим медицинским сестрам — в размере 25% от минимальной зарплаты, которая с 1 сентября составляет 5000 гривен.

Глава МОЗ также заявлял, что зарплата врачей в среднем после повышения с 1 сентября вырастет на 3,5 тысяч, среднего персонала - на 2,5 тысяч, а для младших медсестер - на 1250 гривен.

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