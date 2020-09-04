Кабмин направил в парламент законопроект о замене паспортов-книжек на пластиковые карты
Документ предусматривает полное выведение паспортов "советского образца" из обихода и их замену на современный формат. Однако, пока проект закона находится на стадии рассмотрения, замена паспортов - необязательна, то есть по желанию.
Если закон таки будет принят, то поменять придется всем, кто достигнет соответсвующего возраста для вклеивания следующего фото. Замена будет делаться автоматически.
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В частности, в документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжки, по окончанию которых будет произведена замена:
- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;
- для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.
К тому же новые паспорта будут выдавать в форме пластиковых карт в случае утери или порчи.
Что касается стоимости замены старого паспорта на новый, то тут есть свои нюансы. В настоящее время, бесплатно пластиковые карты выдают только 14-летним украинцам (к слову, только эта категория граждан сразу получает документы нового образца).
Стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Тем, кто захочет побыстрее оформить документ, придется заплатить немного больше - 471 грн.
Ранее мы сообщали, народные депутаты придумали для украинцев очередную платную услугу. В Украине хотят внедрить регистрацию всех без исключения домашних животных, причем услуга эта будет платной.
По мнению известного украинского журналиста-расследователя Дениса Бигуса, главный смысл этой инициативы –«стрясти очень много бабла».
Автор обратил внимание на то, что по новому законопроекту регистрировать в специальном государственном реестре придется не только котов, собак или БРС, но всех без исключения домашних животных.
"Если у вас собачка или кошечка, то вам еще повезло. Сложнее тем, у кого, например, несколько хомяков или несколько пауков, или муравьиная ферма, тем каюк, потому что всех животных нужно защитить и зарегистрировать в спецгосреестре", – подчеркнул Бигус.
Напомним, как получить биометрический заграничный паспорт в Украине: цена и особенности процесса
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