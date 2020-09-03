Стало известно, работники каких сфер зарабатывают в Украине больше всего

Зарплаты украинцев в последнее время продолжают понемного расти. Так, в июле они выросли на 225 гривен, а средняя зарплата по стране достигла отметки в 11804 гривны. Издание «Сегодня» рассказало, работники каких сфер в Украине получают больше всего.

Так, выяснилось, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли заработки всех украинцев, кроме работников здравоохранения и образования. При этом у учителей зарплаты упали на 14,5% (до 9328 грн), а у медиков – на 3,2% (8560 грн). У работников производственной, научной и технической деятельности зарплата осталась неизменной.

Меньше всего выросли зарплаты за июнь у работников строительной сферы - на 3,1% (до 9948 грн), а вот самое значительное повышение наблюдалось в в общепите и отельном бизнесе – до 11,7% (до 5815 грн).

По итогам июля самыми прибыльными сферами в Украине стал банковский сектор с зарплатами в 20 352 грн (+5,3%), IT-сфера – 19 789 грн (+4,6%) и сфера госуправления и обороны – 17 639 (+7,6%).

Меньше всего зарабатывают работники отельного бизнеса, общепита и здравоохранении (8560 грн, или минус 3,2%).

Напомним, киевляне взбунтовались из-за отсутствия зарплат, кадры: “Депутаты, от вас зависит...”.

Как сообщала Politeka, новый удар по зарплатам, украинцев предупредили о второй волне: "В ближайшие месяцы...".

Также Politeka писала, что рост пенсий и налогов после повышения минималки: что изменится для украинцев в сентябре, "40% от зарплаты...".