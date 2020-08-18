Министерство образования и науки подготовило промежуточный рейтинг абитуриентов ЗНО-2020

Опубликован промежуточный рейтинг абитуриентов, которые в этом году принимают участие в широком конкурсе на младшего бакалавра, бакалавра, а также магистра на основе бакалавра по специальностям «Право» и «Международное право».

В размещенных гугл-документах каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на широкий конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям. А также оценить шансы попадания на бюджетную форму.

Эти данные публикуются дважды - в середине и в конце периода подачи заявлений.

Финальный рейтинг будет опубликован 22 августа, после завершения приема заявлений. Таким образом начиная именно с этой даты молодые люди смогут немного перевести дух и расслабиться впервые за многие месяцы.

Напомним, 14 августа участники дополнительной сессии ЗНО получили результаты тестирования.

"На информационных страницах участников размещены результаты дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам. Участники дополнительной сессии имеют возможность сформировать и распечатать информационную карточку, которая является приложением к сертификату ВНО", - сообщили в УЦОКО.

Отметим, зачисление абитуриентов на бюджет будет продолжаться до 5 сентября.

При этом до 15 сентября будет осуществляться перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов абитуриентов, зачисленных на контракт.

Зачисление абитуриентов на контракт завершится 30 сентября.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин перекладывает ответственность за выбор формы обучения на ректоров университетов.

Также премьер-министр рекомендует начать учебный год в разные даты:

• с 1 сентября – студенты 2-4 курсов;

• с 7 по 15 сентября – первокурсники;

• с 11 по 15 сентября – магистры.

Напомним, абитуриентов предупредили о новых сроках приема в вузы, "могут поступать до..."

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