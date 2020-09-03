Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала стильный кадр в новом образе

Настя каждый день публикует новые Стори в Инстаграм, чтобы привлекать внимание фанатов к себе. При этом модель с нестандартными параметрами любит акцентировать внимание именно на своем теле, оголяя его благодаря выгодной рекламе нижного белья и пижам с купальниками.

В этот раз девушка в мокром бикини повеселилась в простом белом бикини с прозрачными лямками на бедрах и тоненькой ткани -специальному бра вместо стандартного лифчика. Чтобы скрыть излишне оголенные формы, знаменитость даже прикрыла часть груди руками снизу, одноко остальное выставила, томно прогнувшись и откинув назад мокрые пряди.

Фанаты, вполне ожидаемо, равнодушными не остались:

«Ты красивая с головы до пят, но твои огромные си*ьки сводят меня с ума, мамочка», «Камон, детка, это очень круто», «Красивая девушка №1 в мире 💖», «Изобрази что-нибудь особенное для меня, мамочки, как горячо», «Должно быть, это было до ее последней пересадки жира 🤣», «Дамочка мечты такая великолепная ❤️💕», «Ты не можешь показать такие плохие вещи 😂😂😂😂😂», «Вы чувствуете растяжки?», «Горячая мама», «Мне так весело смотреть на все твои фотографии, что я никогда не лягу спать сегодня вечером. Ну что ж. Кому вообще нужен сон?,» - идеальная женщина.

Ранее пышнотелая модель похвасталась солнечным фото из отдыха. Как известно, яркие кадры знаменитости постоянно появляются на фан-аккаунтах. Многие восхищаются фигурой модели с нестандартными формами - при низком росте она весит более 70 килограмм и совершенно не стесняется этого.

Более того, девушка старается подчеркивать именно свою грудь и ягодицы, ведь считает, что выглядит замечательно и не собирается худеть. По этой причине модель даже прекратила сотрудничать с несколькими магазинами, которые тредовали, чтобы Квитко сбросила лишний вес.

Сейчас она рекламирует белье, купальники и модные пижамы, однако фанатам это нравится и сотни комментариев под постом звезды - тому подтверждение. В этот раз Анастасия блеснула достоинствами в кораловом бикини, смело посветив ягодицами, намеренно повернувшись к объективу спиной.